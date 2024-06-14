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قرار لمحافظ الشمال في عيد الأضحى حفاظًا على الصحة ومنعًا لتعرض الأضاحي لأي مصدر تلوث

أمن وقضاء
2024-06-14 | 03:20
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قرار لمحافظ الشمال في عيد الأضحى حفاظًا على الصحة ومنعًا لتعرض الأضاحي لأي مصدر تلوث
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قرار لمحافظ الشمال في عيد الأضحى حفاظًا على الصحة ومنعًا لتعرض الأضاحي لأي مصدر تلوث

أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا قرارًا وجهه الى قيادة درك منطقة الشمال الاقليمية - مصلحة الصحة في الشمال وبلدية طرابلس طلب فيه "اتخاذ بعض الاجراءات مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وذلك حفاظًا على الصحة والسلامة العامة، وحرصًا على سلامة الأضاحي والذبائح، ومنع تعرضها لأي مصدر من مصادر التلوث".

وجاء في نص القرار: "مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وحفاظًا على الصحة والسلامة العامة، وحرصًا على سلامة الأضاحي والذبائح ومنع تعرضها لأي مصدر من مصادر التلوث،
- الاطلاع وتكليف من يلزم بالتنسيق مع مصلحة الصحة في الشمال والدائرة الصحية في بلدية طرابلس إجراء الكشف اللازم على المسالخ والملاحم للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات وفقًا للضوابط الصحية المعتمدة والالتزام بمعايير النظافة المطلوبة لسلامة الأضاحي واللحوم سيما لناحية.
- منع ذبح أو عرض الأضاحي على الطرقات والشوارع الرئيسية والتأكد من ذبحها في المسالخ المعتمدة وتعليقها في البرادات المخصصة لحفظها من التلوث.
- حظر القاء مياه الذبح ومخلفات الأضاحي غير الصالحة للاستهلاك في الشوارع والطرقات وتجميعها في أوعية خاصة والتخلص منها وفقًا للطرق الصحية السليمة تحت اشراف البلدية.
- التأكد من سلامة اللحوم ومصدرها وصلاحيتها للاستهلاك.
- التأكد من أن المسلخ والملحمة والمعدات الموجودة فيه بمنأى عن أي مصدر من مصادر التلوث.
- منع إقامة الشوادر لبيع الذبائح والمواشي في الشوارع والأرصفة والتنسيق مع شرطة البلدية لإزالتها فورًا وتنظيم محاضر ضبط في حق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين والإفادة."

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