سرقا دراجات آلية و"توك توك" ثم قاما ببيعها ومفرزة زحلة القضائية تلقي القبض عليهما

في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما تلك المتعلقة بالدراجات الآلية وآليات "التوك توك"، توافرت معلومات لعناصر مفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة حول تزايد هذه الجرائم في مدينة زحلة - المعلقة.



وبنتيجة المتابعة، حامت الشبهات حول أحد المشتبه بهم في مدينة زحلة، وهو المدعو: ج. ك. (مواليد عام 2002، سوري).



وبتاريخ 06/06/2024، توجهت دورية من المفرزة إلى مكان إقامته وعملت على توقيفه.



وبالتحقيق معه، اعترف بسرقة /3/ دراجات آلية، /2/ منها من نوع "توك توك"، وذلك بتواريخ مختلفة. كما صرح بأنه قام ببيعها للمدعو: م. ا. (مواليد عام 2000، لبناني) وهو من اصحاب السوابق ومطلوب بجرائم سرقة.



وبالتاريخ عينه، وبعد استدراجه من عناصر المفرزة، وبكمين محكم، تمكنت قوة من توقيفه في محلة علي النهري على متن دراجة آلية تبين أنها مسروقة من محلة انطلياس.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة شراء الدراجات المسروقة وبيعها الى المدعو: ع. ا. (مواليد عام 2000، لبناني) المتواري عن الأنظار.



وقد أجري المقتضى القانوني بحق (ج. ك.) و(م. ا.)، وأودعا والدراجة الآلية القطعة المعنية لاستكمال التحقيق من قبلهم، وتم تعميم بلاغ بحث وتحر بحق (ع. ا.).