العثور على أحد العسكريين مقتولًا عند نقطة حراسة في محيط مرفأ بيروت

أعلنت قيادة الجيش العثور أحد عناصر الجيش المكلفين بمهمة حراسة في محيط مرفأ بيروت ليل 13-14 /6 /2024، مقتولاً بطلقَين ناريَّين من مسدس حربي ولم يُعثَر على سلاحه.



وتولّت الوحدات المختصة في الجيش الكشف على مسرح الجريمة، ويجري التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.