أمن الدولة في زحلة تدهم مخزنًا وتوقف صاحبه

دهم مكتب أمن الدولة في زحلة، بمؤازرة مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، مستودعًا للمواد الغذائية في محلة الكرك، حيث ضبط كمية من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، ولواصق لتغيير التواريخ.



وتم ختم المستودع بالشمع الأحمر، وتوقيف صاحبه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

