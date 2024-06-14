الغارة ليلا على بلدة جنّاتا... اليكم آخر تفاصيلها

استشهدت سيدتان قبيل منتصف الليلة الماضية في بلدة جنّاتا قضاء صور وأصيب اثنا عشر شخصا آخرون بجروح بينهم أطفال إثر غارة إسرائيلية طالت أحد المباني.



ويتألف المبنى المستهدف من ثلاث طبقات وغير مأهول يضمّ مستودع أخشاب، فيما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه يخصّ حزب الله. أما الضحايا فسقطوا في مبنى مجاورٍ له.



ويذكر أن الشهيدتين هما دلال عز الدين وسالي سكيكي وستشيّعان عصر السبت في بلدة دير قانون النهر.