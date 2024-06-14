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ريما طوطح غادرت منزلها في عين الرمانة ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

أمن وقضاء
2024-06-14 | 07:00
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ريما طوطح غادرت منزلها في عين الرمانة ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
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ريما طوطح غادرت منزلها في عين الرمانة ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: ريما غازي طوطح (مواليد عام 1983، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 11-6-2024 منزلها الكائن في محلة عين الرمانة، ولم تعد لغاية تاريخه.

لذلك، طلبت من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها الاتصال بفصيلة الشياح في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 393029-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 

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