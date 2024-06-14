دورية من الأمن العام جالت على محال ومؤسسات يديرها سوريون

جالت دورية من مركز الزهراني الاقليمي في الامن العام، بالتنسيق مع دائره الامن القومي - شعبة الجنوب، على المحال والمؤسسات التي يديرها سوريون، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وفي المحصلة، تم اقفال محل صالون حلاقة رجالي في بلدة الغسانية مقابل مؤسسة موسى حمود الغذائية يديره سوري بطريقة غير شرعية بالشمع الاحمر. وقد أوقف لدخوله البلاد خلسةً بناءً لإشارة المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضية ديالا ونسه.