نقل جثة شاب من داخل أحد الفنادق في زحلة إلى المستشفى

نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٤:٤٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٦/١٤ جثة شاب في العقد الرابع من العمر الى المستشفى الحكومي قضى داخل احدى الفنادق في زحلة، وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية المختصّة وإتمامهم الاجراءات القانونية اللازمة.