الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حاولوا تهريب كمية كبيرة من الكوكايين من البرازيل إلى لبنان بطريقة احترافيّة... وهذا ما حصل

أمن وقضاء
2024-06-14 | 09:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حاولوا تهريب كمية كبيرة من الكوكايين من البرازيل إلى لبنان بطريقة احترافيّة... وهذا ما حصل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
حاولوا تهريب كمية كبيرة من الكوكايين من البرازيل إلى لبنان بطريقة احترافيّة... وهذا ما حصل

في إطار التنسيق بين قوى الأمن الداخلي والشرطة الإسبانية حول تهريب كمية من المواد الممنوعة مصدرها دولة البرازيل ومتّجهة إلى مرفأ بيروت، وبنتيجة المتابعة من قبل عناصر مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائيّة، وصلت الحاوية إلى المرفأ بتاريخ 14/04/2024.
 
 
ولدى وصولها، قام عناصر المكتب بتفتيشها، حيث عُثر بداخلها على حوالى 47 كلغ من مادة الكوكايين مخبأة بطريقة احترافية داخل أكياس موضوعة داخل حاوية تحمل حوالى 20 طن من أكياس النشا.
  
 
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمّ تحديد هوية أحد أفراد عصابة تهريب المخدرات، وتبين أنه يُدعى: ع. ن. (مواليد عام 1973، لبناني).

وبتاريخ 22/04/2024، نُصب كمين محكم له بالقرب من مرفأ بيروت، حيث تم توقيفه. كما ضبطت بحوزته جميع المستندات المتعلّقة بالحاوية، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وبتاريخ 28/04/2024، وبعد عملية رصد ومتابعة، تم تحديد هويّة ومكان تواجد الرأس المدبر لعملية التهريب في أحد مطاعم مدينة زحلة. حيث تم نصب كمين محكم له من قبل دوريات مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في زحلة وتوقيفه. وتبيّن أنّه يُدعى: ع. ج. (مواليد عام 1983، لبناني). بتفتيشه، تم ضبط مسدس حربي بحوزته.

وبالتحقيق معهما، تبين أن (ع. ج.) هو أيضًا الرأس المدبر لعملية تهريب كبيرة لمادة الكوكايين تم ضبطها في شهر تشرين الأول من العام الفائت، والتي كانت مخبأة في داخل 4 مستوعبات من السّماد الكيميائي.

وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
 
 
 
 
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

تهريب

الكوكايين

البرازيل

لبنان

مرفأ بيروت

قوى الأمن الداخلي

LBCI التالي
توقيف مطلوب بقضايا سلب روّج المواد الممنوعة
شهيدة وجرحى في غارة اسرائيلية على منزل بين جناتا ودير قانون النهر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-26

محاولة غش للأسواق اللبنانية عبر مرفأ بيروت في قبضة الأمن

LBCI
أمن وقضاء
2024-05-16

توقيف "أبو جوني" لتهريبه سوريّين الى لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-15

ياسين ياسين: لضرورة ضبط الحدود والعمل على قضاء عصابات التهريب وتصنيف النازحين في لبنان وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته من خلال اعادة النازحين الى المناطق الآمنة في سوريا وتأمين المستلزمات لهم او الى بلد ثالث بطريقة آمنة

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-15

وضاح الصادق خلال الجلسة النيابية:مهمة الجيش اللبناني حفظ الحدود وحمايتها لكن مافيا التهريب المدعومة من السلطة السياسية وبعض الضباط الامنيين من مسؤولية الحكومة توقيفها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
11:02

توقيف مرتكب جريمة قتل أحد عسكريي الجيش

LBCI
أمن وقضاء
10:37

توقيع اتّفاقيّة أمنية بين لبنان وباكستان تتعلّق بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدّرات

LBCI
أمن وقضاء
09:59

قيادة الجيش تنعى عبد السلام محمد شرف الذي استشهد إثر تعرضه لطَلَقَين ناريَين

LBCI
أمن وقضاء
07:56

نقل جثة شاب من داخل أحد الفنادق في زحلة إلى المستشفى

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
11:02

توقيف مرتكب جريمة قتل أحد عسكريي الجيش

LBCI
أخبار لبنان
10:53

استقبال طائرة جديدة "للميدل ايست"... حميه: متمسكون ببلدنا وبتطوير المرافق العامة وأولها المطار

LBCI
أمن وقضاء
2024-06-05

إطلاق نار على السفارة الاميركية في لبنان (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-05-15

لم ترتدِ فستاناً على السجادة الحمراء.. نادين لبكي بإطلالة آسرة ومختلفة في مهرجان "كان" (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:35

مارين لوبن تعد بـ"حكومة وحدة" وطنية إذا فاز حزبها في الانتخابات

LBCI
أخبار لبنان
05:10

ميقاتي في مجلس الوزراء: ما يشهده الجنوب عدوان تدميري وإرهابي وسنحتكم للمرجعيات الدولية المختصة

LBCI
رياضة
13:56

بطولة روتاكس للكارتينغ تتوج ابطال الكارتينغ... ووبروتوكول تعاون جديد يبصر النور بين اي سي اس واتحاد الكيك بوكسينغ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

خلط أوراق انتخابية في فرنسا ... وماكرون يطلق حملته ضد المتطرفين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

جهود السعودية لتحسين تجربة الحجاج 2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

في عيد الأضحى... إقبال على شراء الأضاحي رغم ارتفاع أسعارها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

لبنان القوي يستكمل جولته بعد العيد ولا توافق على توحيد المبادرات الرئاسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بالسكين وشريط الكهرباء.. جريمة قتل في عجلتون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

توتال تمسك بالساحة اللبنانية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:32

العالم الهولندي يضرب من جديد: زلزال قوي مرتقب في هذا التاريخ يهدد 3 دول... لبنان واحد منها؟!

LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
11:02

توقيف مرتكب جريمة قتل أحد عسكريي الجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بالسكين وشريط الكهرباء.. جريمة قتل في عجلتون

LBCI
خبر عاجل
03:44

التحكم المروري: حادث مروري على جسر الدورة باتجاه نهر الموت بين ٣ مركبات تسبب بازدحام مروري في المحلة

LBCI
منوعات
11:45

امرأة تكتشف أن جيرانها قد يسمعون نشاطاتها مع زوجها عبر الجدران: "هل يجب أن أعتذر؟"

LBCI
خبر عاجل
05:36

التحكم المروري: إنقلاب شاحنة على أوتوستراد البربارة باتجاه بيروت تسبب بازدحام مروري في المحلة

LBCI
أمن وقضاء
05:25

العثور على أحد العسكريين مقتولًا عند نقطة حراسة في محيط مرفأ بيروت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More