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قيادة الجيش تنعى عبد السلام محمد شرف الذي استشهد إثر تعرضه لطَلَقَين ناريَين

أمن وقضاء
2024-06-14 | 09:59
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قيادة الجيش تنعى عبد السلام محمد شرف الذي استشهد إثر تعرضه لطَلَقَين ناريَين
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قيادة الجيش تنعى عبد السلام محمد شرف الذي استشهد إثر تعرضه لطَلَقَين ناريَين

نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، المجند الممددة خدماته عبد السلام محمد شرف الذي استشهد بتاريخ 13 /6 /2024 إثر تعرضه لطَلَقَين ناريَين، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد  26 /5 /2003  بيروت.
- مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 6 /3 /2023.
- حائز تهنئة العماد قائد الجيش مرة واحدة.
- الوضع العائلي: عازب.

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