قيادة الجيش تنعى عبد السلام محمد شرف الذي استشهد إثر تعرضه لطَلَقَين ناريَين

نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، المجند الممددة خدماته عبد السلام محمد شرف الذي استشهد بتاريخ 13 /6 /2024 إثر تعرضه لطَلَقَين ناريَين، وفي ما يلي نبذة عن حياته:



- من مواليد 26 /5 /2003 بيروت.

- مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 6 /3 /2023.

- حائز تهنئة العماد قائد الجيش مرة واحدة.

- الوضع العائلي: عازب.