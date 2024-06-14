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توقيع اتّفاقيّة أمنية بين لبنان وباكستان تتعلّق بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدّرات
أمن وقضاء
2024-06-14 | 10:37
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توقيع اتّفاقيّة أمنية بين لبنان وباكستان تتعلّق بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدّرات
وقّع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والسّفير الباكستاني في لبنان السيّد سلمان أطهر اتّفاقيّة أمنيّة في مكتب اللواء المدير العام تتعلّق بشؤون التعاون في مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدّرات، والمؤثّرات العقليّة والسّلائف، وإساءة استعمالها، في إطار التعاون الأمني بين الجمهوريّة اللبنانيّة وجمهوريّة باكستان الإسلاميّة، وبتفويض من مجلس الوزراء عبر وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي.
وأشاد اللواء عثمان بأهميّة التنسيق بين الطرفين، أما السّفير فنوّه بالجهود المبذولة من قبل قوى الأمن الدّاخلي في سبيل المحافظة على الأمن في لبنان.
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