تدابير سير من نهر الموت باتجاه جسر الدورة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال إصلاح وتعبيد للحفر على للمسلك الممتد من محلة نهر الموت باتجاه جسر الدورة، وذلك اعتبارا من الساعة 03،00 من فجر تاريخ 15/06/2024، ولغاية الساعة 12،30 من التاريخ عينه.



وأفادت بأنه سيتمّ تنفيذ الأشغال على مرحلتين، من دون قطع للطريق أو تحويل للسير.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من المواطنين، أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعا للازدحام.