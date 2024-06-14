قائد الجيش يلتقي قائد القيادة المركزية الأميركية

بحث قائد الجيش العماد جوزاف عون، ضمن إطار زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية، مع قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال Michael Kurilla في قيادة المنطقة المركزية في Tampa، في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والأميركي.