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شعبة المعلومات توقف مروج مخدرات على متن دراجة آلية مسروقة
أمن وقضاء
2024-06-15 | 06:53
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شعبة المعلومات توقف مروج مخدرات على متن دراجة آلية مسروقة
توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المخدرات في منطقة الحدت، على متن درّاجة آلية. وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت الى تحديد هويته، ويُدعى: ف. ن. (مواليد عام 2001، سوري)، وهو من أصحاب السوابق بقضايا سلب.
وبتاريخ 22-5-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في المنطقة المذكورة، على متن دراجة نوع "سويت" لون أسود، تبيّن أنها مسروقة من محلّة برج البراجنة - الضّاحية، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
وبتفتيشه والدّراجة عُثِرَ على:
- 13 كيساً بداخلها مادّة حشيشة الكيف.
- 7 أكياس تحتوي على مادّة الماريجوانا.
- 13 كيسا من مادة السالفيا.
- علبة بلاستيكيّة فيها مادّة الكوكايين.
- مبلغ مالي.
وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عدد من الزبائن في الحدت، على متن الدراجة التي ضُبِطَت معه.
وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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