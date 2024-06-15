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قوى الأمن تُعمّم صورة موقوف حاول سرقة خاتم بطريقة احتياليّة من محل للمجوهرات

أمن وقضاء
2024-06-15 | 08:15
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قوى الأمن تُعمّم صورة موقوف حاول سرقة خاتم بطريقة احتياليّة من محل للمجوهرات
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قوى الأمن تُعمّم صورة موقوف حاول سرقة خاتم بطريقة احتياليّة من محل للمجوهرات

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: ج. ر. (من مواليد عام 1981، لبناني) لمحاولته سرقة خاتم من محلّ للمجوهرات في أنطلياس، بطريقة احتياليّة، والاشتباه بقيامه بسرقات أخرى من أماكن مختلفة، بالطريقة ذاتها.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة مِمَّن وقع ضحيّة أعماله، الاتّصال بمفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 901203-01 لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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