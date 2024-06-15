تدابير سير على الطريق البحرية - ضبيه غدًا تزامنًا مع إقامة سباق ركض

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه يقام يوم الأحد 16-6-2024 سباق ركض على الطريق البحرية ابتداءً من منطقة زوق الخراب الممتدة من نهر الكلب باتجاه ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن - ضبيه، وصولًا إلى مسبح الرئيس إميل لحود.لذلك، سيتم منع وقوف ومرور السيارات على المسلك المذكور، بالاتجاهين (ذهابًا وإيابًا)، ما بين الساعة 5:00 والساعة 11:00، من التاريخ المذكور آنفًا، لحين انتهاء السباق.لذلك، طلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم وعدم سلوك الطريق المذكور خلال الأوقات المحددة أعلاه والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبعلامات السير الموضوعة في المكان، حفاظًا على سلامة المتسابقين، وتسهيلًا لحركة المرور.