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إخماد حرائق إشتعلت في خراج بلدة القطراني جراء القصف
أمن وقضاء
2024-06-15 | 11:38
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إخماد حرائق إشتعلت في خراج بلدة القطراني جراء القصف
تمكنت فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية وعناصر مديرية الدفاع المدني من السيطرة على الحرائق التي اشتعلت في أحراج خراج بلدة القطراني والتي تسبب بها القصف المعادي للمنطقة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وكانت الفرق قد بذلت جهودًا عالية لإخماد الحريق الذي توسعت رقعته وطال أشجارًا معمرة من السنديان، وسط ارتفاع درجات الحرارة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
حرائق
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القطراني
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