جريح نتيجة إشكال فردي في عاصون - الضنية

تطور اشكال فردي إلى تضارب في بلدة عاصون الضنية، ما أدى إلى إصابة "ا.د" بوجهه وكسور في الانف نتيجة تعرضه لضربة عصا على الرأس، وقد نقل اثر ذلك إلى مستشفى سير - الضنية الحكومي للعلاج، قبل ان يتم تحويله بعدها إلى مستشفى طرابلس الحكومي للغاية نفسها، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.