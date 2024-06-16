ضربها والدها بعصا... وفاة ابنة الـ10 سنوات في بعلبك

نقلت الطفلة السورية ندى محمد الحمود، ابنة الـ١٠ سنوات الى مستشفى دار الامل الجامعي في دورس - بعلبك، وهي بحالة حرجة نتيجة ضربها بعصا من قبل والدها، وما لبثت أن فارقت الحياة بعد توقف قلبها، ولم تنجح عملية إنقاذها.



وبعدما فتحت القوى الأمنية تحقيقا بالحادث ضد الجاني، فر والدها محمد الحمود من سهل بلدة طاريا إلى جهة مجهولة والبحث جار عنه.