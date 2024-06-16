توقيف مواطنَين في بلدة نبحا - بعلبك... وهذا ما ضبط بحوزتهما (صور)

دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 15/ 6/ 2024، منازل مطلوبين في بلدة نبحا - بعلبك، وأوقفت المواطنَين (ع.ا.) و(خ.ا.) لإقدامهما على قطع الأشجار الحرجية، وضبطت في حوزتهما سيارة غير قانونية، وأسلحة وذخائر حربية، وأدوات لقطع الأشجار، وكمية من حشيشة الكيف.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.