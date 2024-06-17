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يسرقون الدراجات الآلية ويغيّرون لونها ...
أمن وقضاء
2024-06-17 | 06:08
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يسرقون الدراجات الآلية ويغيّرون لونها ...
رصدت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي عصابة سرقة درّاجات آليّة تنشط في مدينة صيدا ومحيطها، وتمكّنت من تحديد محلّ في مدينة صيدا، حيث يتم تخزين الدّراجات المسروقة، إضافةً إلى معرفة هويّات المشتبه فيهم، وهم كلٌّ من:
ر. م. (من مواليد العام ۱۹۹۱، فلسطيني)
ش. ذ. (من مواليد العام ۱۹۸۸، فلسطيني)
ا. ج. (من مواليد العام ۱۹۹۰، فلسطيني)
م. م. (من مواليد عام ۱۹۷٤، فلسطيني)، وهو مالك المحلّ.
الثّلاثة الأوائل من أصحاب السّوابق بقضايا سرقة وافتعال مشاكل وتعاطي مخدّرات.
وبعد مراقبة دقيقة، نفّذت دوريّات من الشّعبة كمائن محكمة في صيدا، أسفرت عن توقيف الثلاثة الأوائل، وضبط دراجة لون أسود بحوزة الأول. كما تمّت مداهمة المحلّ المذكور، حيث أوقف مالكه.
وضُبط بحوزة الأول مسدّسٌ حربيّ مع /3/ طلقات صالحة للاستعمال.
وبتفتيش المحل، تم ضبط /3/ دراجات مسروقة وقطع لدراجات ("كاريناج"، مصابيح، مرايا...) وأدوات طِلاء.
وبالتّحقيق معهم، اعترف الثلاثة الأوائل بما نُسِبَ إليهم لجهة اشتراكهم بتنفيذ عمليّات سرقة درّاجات، من صيدا ومحيطها، وتخزينها في داخل محل (م. م.) -الذي يعلم بعمليّات السّرقة- وقيامهم بتغيير لون الدّراجات المسروقة. وقد اعترف الأخير، بما نُسب إليه.
أخبار لبنان
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