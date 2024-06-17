قوى الأمن تعمّم أوصاف جثة سيدة مجهولة الهوية تعرضت لحادث صدم على أوتوستراد البوار

تعرّضت إحدى السيّدات بتاريخ 14-06-2024، لحادث صدم على أوتوستراد البوار - المسلك الغربي، ما أدّى إلى وفاتها على الفور. وقد جرى نقل الجثّة إلى برّاد مستشفى مركز كسروان الطبي.



وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، بأنّ السيّدة المتوّفاة في العقد الثالث من العمر تقريبًا، متوسطة القامة، نحيلة البنية، ذات بشرة سمراء، عيناها بنيّان، شعرها كستنائي اللون أملس وطويل، لديها وشم قلب باللون الأحمر بداخله وردة على يدها اليسرى أسفل المعصم.



لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، طلبت هذه المديرية العامة من ذويها أو ممن يعرف عنها شيئًا، إبلاغهم الحضور الى مكان تواجد الجثّة، والاتصال بمفرزة سير جونية في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 934217-09، تمهيدًا لاستلام الجثة.