توقيف مواطن لاعتدائه بالضرب على أحد عناصر الجيش

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 17 / 6 / 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة العبدة - عكار المواطن (ا.ع.) لاعتدائه بالضرب في التاريخ نفسه على أحد عناصر الجيش وهو بالهندام العسكري.



وبحسب البيان، فقد بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.