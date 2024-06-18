تطورات الجنوب بين قائد الجيش وهوكستين

بحث قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن السيد آموس هوكشتاين بحضور السفيرة الأميركية في لبنان السيدة ليزا جونسون، في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية.