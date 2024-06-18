إشكال بين شبان سوريين على كورنيش الغازية

جرح خمسة سوريين ، في اشكال وقع في ما بينهم، منتصف ليل أمس، على كورنيش الغازية – جنوب مدينة - صيدا، وفق ما أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في صيدا.



وأوضحت أنّ الإشكال حصل على خلفية كلام وجهه أحدهم إلى فتاة سورية كانت في المكان.



ونفت الشرطة لبلدية في الغازية، أن يكون لأي شخص لبناني علاقة بالإشكال، بعدما انتشر على وسائل التواصل الإجتماعيّ أنّ الإشكال حصل بين لبنانيين وسوريين.



ونقل الجرحى إلى مستشفى الراعي القريب من مكان الإشكال.