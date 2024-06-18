خبّأت كميّة من حشيشة الكيف في حقيبة سفرها بغية تهريبها... هذا مصيرها

تمكّنت عناصر فصيلة تفتيشات المطار في سريّة مطار قوى الأمن الداخلي بتاريخ 13-6-2024، من إحباط عملية تهريب كميّة 6,416 كلغ قائم من مادة حشيشة الكيف إلى إحدى الدول العربية، كانت مخبأة داخل حقيبة الشحن الخاصة بمسافرة، وتدعىى: ف. م. (مواليد عام 1998، مصرية).



وجرى استماعها، وأودعت مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، للتّوسّع بالتّحقيق معها، عملًا بإشارة القضاء المختصّ.