بسرعة قياسيّة... توقيف شخصين سرقا سيّارة من جونية

اشتبهت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت في الساعة 6،00 من تاريخ 13-06-2024، بسيارة نوع كيا ريو" لون فضي"، على متنها المدعويَّيْن:



أ. م. (مواليد عام 1999، سوري)

ل. ع. (مواليد عام 2004، سوري)



وبنتيجة المتابعة، تبين أن السيارة مسروقة من جونية- حارة صخر في الساعة 05،30 من التاريخ عينه.



وبالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على سرقة السيارة عبر تشغيلها من دون مفتاح. وتبين أيضًا أنهما دخلا إلى البلاد خلسة، ويتعاطيان المخدرات.



وأعيدت السيارة الى مالكتها، وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المراجع المختصة بناء على اشارة القضاء.



وطلبت المديرية العامّ لقوى الأمن الدّاخلي من مالكي السيارات، وجوب أخذ الحيطة بصورة مستمرّة للحدّ من تعرّض سياراتهم للسرقة. ويمكنهم اتخّاذ بعض إجراءات الحماية، أهمّها:



-تركيب أجهزة بطريقة احترافية يصعب على السّارق الوصول إليها، كجهاز IMMOBILIZER، أو جهاز GPS، أو MINI GPS، أو مفتاح سرّي لمنع تشغيل السيّارة، أو وضع قفل المِقوَد...



ولفتت المديرية الى أنه يُفضّل ركن السيّارة في أماكن مقفلة، أو في أماكن مُضاءة ومجهّزة بكاميرات مُراقبة إذا أمكن إلخ...