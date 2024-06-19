سرقا مبلغاً مالياً من مالك محطّة وقود حيث يعملان فأوقفتهما شعبة المعلومات واستعادت المبلغ المسروق

تعرّض مالك محطّة وقود في بلدة قبّ الياس البقاعيّة بتاريخ 9-6-2024، لعمليّة سرقة مبلغ مالي من داخل المحطّة، من قِبَل عاملَين لديه، ولاذا بعدها بالفرار، على متن "فان"، إلى جهةٍ مجهولة، وهما:- م. س. (من مواليد عام ٢٠٠٦، سوري)- م. د. (من مواليد عام ٢٠٠٥، سوري)وبنتيجة المتابعة الفوريّة من قِبل شعبة المعلومات، تبيّن أنّ المذكورَين توجّها إلى محلّة الكولا. وفجر تاريخ 10-6-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، وبأقل من ٢٤ ساعة على حصول السّرقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة المذكورة من توقيف المشتبه فيهما في "الكولا"، وضبطت بحوزتهما المبلغ المسروق، وقيمته ۱۰۸۰ دولارا أميركيا، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.وبالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما، وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.