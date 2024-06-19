توقيف شخص في طرابلس هدّد بإلقاء قنبلة يدويّة بعد أن رفضت إدراة أحد المطاعم إعطائه "خوّة"

توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي بتاريخ 04-06-2024، ، عن إقدام المدعو: ع. أ. (من مواليد عام 1983، لبناني) على تهديد إدارة أحد المطاعم على طريق الميناء - طرابلس، بإلقاء قنبلة يدويّة على المطعم، وذلك على خلفيّة رفضها إعطائه أتاوة (خوّة).



وبنتيجة المتابعة، وبعد رصد ومراقبة حثيثة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه في المحلّة المذكورة، في خلال أقل من ساعة.



وأودع القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء.