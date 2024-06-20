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أمن الدولة في زحلة تدهم مستودعاً وتوقف صاحبه

أمن وقضاء
2024-06-20 | 03:20
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أمن الدولة في زحلة تدهم مستودعاً وتوقف صاحبه
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أمن الدولة في زحلة تدهم مستودعاً وتوقف صاحبه

دهمت دوريّة من مكتب أمن الدولة في زحلة برفقة مندوب من وزارة الاقتصاد، مستودعاً في محلّة الفاعور، يعود  للمدعوّ ب.ح.، وضبطت في داخله مواداً منتهية الصلاحية قدّرت قيمتها بحوالي ١٨٠٠٠ دولار .

وقد تمّ توقيف صاحب المستودع، وتمّ تسطير محضر ضبط من قبل مندوبة وزارة الاقتصاد بحقه، ويجرى التحقيق معه تحت إشراف القضاء.
 
 

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