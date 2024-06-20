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خبّأهم بطريقة احترافية داخل صهريج للغاز... توقيف شخص حاول تهريب 9 سوريين إلى لبنان

أمن وقضاء
2024-06-20 | 05:02
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خبّأهم بطريقة احترافية داخل صهريج للغاز... توقيف شخص حاول تهريب 9 سوريين إلى لبنان
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خبّأهم بطريقة احترافية داخل صهريج للغاز... توقيف شخص حاول تهريب 9 سوريين إلى لبنان

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، ومنها تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية.

وبنتيجة عمليّات المراقبة التي تقوم بها دوريّات شعبة المعلومات في محيط المعابر غير الشّرعية، اشتبهت إحداها بصهريج معد لنقل الغاز، أثناء مروره في بلدة البقيعة - عكّار.

وعلى الفور، نفّذت عناصر الدّورية كمينًا محكمًا، ضبطت بنتيجته الصهريج المذكور وأوقفت سائقه المدعو:

ف. م. (من مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني) بحقّه خلاصة حكم بجرم مخدّرات.

وبتفتيش الصهريج، تبيّن أنه معدّ، بطريقة محترفة ومبتكرة، لنقل الأشخاص بدلاً من الغاز، ومجهّز بمراوح للتبريد والتهوئة، وبداخله 9 أشخاص من الجنسيّة السّورية مع أمتعتهم، تم توقيفهم جميعّا بجرم محاولة دخول البلاد خلسة.

وتم تسليمهم إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بالتنسيق مع القضاء المختص.

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