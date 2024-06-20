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اللواء البيسري بحث والسفير الايراني في المستجدات الاقليمية
أمن وقضاء
2024-06-20 | 09:59
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اللواء البيسري بحث والسفير الايراني في المستجدات الاقليمية
عرض المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان مجتبى أماني، الأوضاع العامة على الساحة الإقليمية في ضوء المستجدات الحاصلة.
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