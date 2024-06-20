قوى الامن: توقيف مطلوب بجرم اطلاق نار وآخر معتدٍ على زميله

أوقفت إحدى دوريّات شعبة المعلومات أ. م. (من مواليد عام ۲۰۰۸، سوريّ)، في بلدة قانا، بعدما طعن ع. ج. (من مواليد عام ۱۹۸۰، سوريّ) بسكّينٍ في كفّ يده اليسرى، وكسر زجاج شاحنة عائدة للبلدية والفرار إلى جهةٍ مجهولة.

وكان قد وقع خلافٌ في بلدة دير عامص – صور، بينهما وهما عاملَين في بلديّة البلدة، وفق ما أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخليّ - شعبة العلاقات العامة، في بلاغ.

وسلّمته الدورية إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه، بناء على إشارة القضاء.

وفي إطار آخر، أوقفت إحدى دوريّات في شعبة المعلومات أحد المطلوبين للقضاء بجرم إطلاق نار من أسلحة حربيّة، في مدينة صور، ويُدعى م. ص. (من مواليد عام ۱۹۹۷، فلسطينيّ).

وأودع الموقوف المرجع المعني، لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص.