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استقرار في سعر المحروقات وارتفاع في المازوت

أمن وقضاء
2024-06-21 | 02:12
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استقرار في سعر المحروقات وارتفاع في المازوت
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استقرار في سعر المحروقات وارتفاع في المازوت

استقرّ سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان كما سعر الغاز، اما سعر المازوت ارتفع 12 الف ليرة لبنانية. 

وقد أصبحت الأسعار كالآتي:

- البنزين 95 أوكتان: 1585.000 ليرة

- البنزين 98 أوكتان: 1625.000  ليرة

- المازوت:  1440.000 ليرة

- الغاز: 821.000 ليرة.

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