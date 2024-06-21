استقرار في سعر المحروقات وارتفاع في المازوت

استقرّ سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان كما سعر الغاز، اما سعر المازوت ارتفع 12 الف ليرة لبنانية.



وقد أصبحت الأسعار كالآتي:



- البنزين 95 أوكتان: 1585.000 ليرة



- البنزين 98 أوكتان: 1625.000 ليرة



- المازوت: 1440.000 ليرة



- الغاز: 821.000 ليرة.