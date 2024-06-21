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غادرت مستشفى دار الرحمة في عين سعادة ولم تعد... تعميم صورة المفقودة الين نصار

أمن وقضاء
2024-06-21 | 07:11
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غادرت مستشفى دار الرحمة في عين سعادة ولم تعد... تعميم صورة المفقودة الين نصار
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غادرت مستشفى دار الرحمة في عين سعادة ولم تعد... تعميم صورة المفقودة الين نصار

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة، الين وديع نصار (من مواليد عام 1973، لبنانيّة)، التي غادرت بتاريخ 19-6-2024 مستشفى دار الرحمة الكائنة في محلة عين سعادة ولم تعد، مع العلم انها تعاني من انفصام في الشخصية واضطرابات نفسية.

وطلبت من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برمانا في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 860227-24، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 

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