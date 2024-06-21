تدابير سير غدا على المسلك الغربي الممتدّ من نهر الموت باتّجاه جسر الدورة

ستقوم إحدى الشّركات المتعهدة بأعمال إصلاح وتزفيت للحفر على المسلك الغربي الممتدّ من محلّة نهر الموت باتّجاه جسر الدورة، وذلك اعتبارًا من الساعة 03،00 من فجر تاريخ 22-6-2024 ولغاية الساعة 12،30 ظهرًا من التاريخ ذاته.



وسيتمّ تنفيذ الأشغال على مرحلتين، دون قطع للطريق أو تحويل للسير.



ويرجى من المواطنين، أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.

