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الجيش: توقيف مواطنين إثنين في المريجة وضبط كمية من حشيشة الكيف وآلات لتصنيعها
أمن وقضاء
2024-06-21 | 14:13
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الجيش: توقيف مواطنين إثنين في المريجة وضبط كمية من حشيشة الكيف وآلات لتصنيعها
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المريجة - الضاحية الجنوبية المواطنَين (ح.ه.) و(ع.ق.) لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة منها سيلفيا، حشيشة الكيف، باز كوكايين.
كما دهمت دورية من المديرية في بلدة بوداي - بعلبك منزلا ومزرعة للمواطن (ح.ش.) لإطلاقه النار على سيارة المواطن (ز.ش.)، وضبطت كمية كبيرة من حشيشة الكيف وآلات لتصنيعها.
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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