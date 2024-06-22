هيئة إدارية جديدة لنادي قضاة لبنان

اجتمعت الجمعية العمومية لنادي قضاة لبنان سنداً لنظامها الداخلي، لانتخاب هيئة إدارية جديدة لولاية تمتد لثلاث سنوات، وفاز القضاة: نجاة أبو شقرا رئيسةً، والأعضاء طارق طربيه، ورولا شمعون، وفاطمة ماجد، ونور الدين صادق، وطارق صادق (عن القضاء العدلي)، وبسام وهبه (عن القضاء المالي)، وجرير عبد الصمد (عن القضاء الإداري).