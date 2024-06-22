الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المقاومة الاسلامية تبثّ صورا ملتقطة جوا لمواقع داخل إسرائيل (فيديو)

أمن وقضاء
2024-06-22 | 16:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المقاومة الاسلامية تبثّ صورا ملتقطة جوا لمواقع داخل إسرائيل (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المقاومة الاسلامية تبثّ صورا ملتقطة جوا لمواقع داخل إسرائيل (فيديو)

نشرت المقاومة الاسلامية فيديو جديدا يظهر فيه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يهدد اسرائيل بالقول إنه إذا اندلعت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد.

كما أظهر الفيديو صورا ملتقطة جوا لمواقع داخل إسرائيل من دون تحديد طبيعتها مع نشر إحداثياتها.
 
وافادت المعلومات بأن الاماكن التي تمكّنت المقاومة الاسلامية من الحصول على إحداثياتها هي مطار بنغوريون ، محطة كهرباء عسقلان، ومصافي الغاز والنفط جنوب عسقلان، وميناء أسدود، ومخازن النفط ومخازن الكيماويات في حيفا، وتجمع ديمونا.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

حزب الله

اسرائيل

LBCI التالي
هيئة إدارية جديدة لنادي قضاة لبنان
ينشط بترويج المواد المخدّرة بين الأوزاعي والدامور
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-19

هدهد حزب الله كشف ما أخفته اسرائيل عن شعبها وعن العالم

LBCI
أخبار دولية
2024-06-18

هكذا قرأت اسرائيل فيديو طائرة الهدهد الذي نشره حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-16

هوكستين في اسرائيل سعيا لتهدئة جبهة الشمال وحزب الله: لا تفاوض قبل وقف حرب غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-12

حزب الله يفقد أحد أرفع قادته: "أبو طالب" من مواجهة اسرائيل الى حرب البوسنة والهرسك

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

حالات الغرق تتزايد.. إليكم إرشادات الوقاية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان والـUNHCR الأسبوع المقبل لتسليم الداتا

LBCI
أمن وقضاء
09:32

تدابير سير غدا على أوتوستراد المتن السّريع في رومية بسبب إقامة سباق سرعة

LBCI
أمن وقضاء
06:45

هيئة إدارية جديدة لنادي قضاة لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2024-05-07

طهران بدأت بوضع خطط لإجلاء عناصر "الحرس الثوري" ونقل مقاره إلى مناطق قريبة من لبنان (الشرق الأوسط)

LBCI
أخبار دولية
2024-05-29

توفير الحماية لموسكو من الطائرات المسيرة الأوكرانية

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-11

كركي : بات بإمكان المرضى المضمونين الحصول على الموافقة الإستشفائية المؤخرة من أي مركز ضمان أو مستشفى

LBCI
أخبار دولية
2024-05-05

اليابان تطلب من 400 شخص إخلاء منطقة شمالية بسبب حريق غابات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
16:57

المقاومة الاسلامية تبثّ صورا ملتقطة جوا لمواقع داخل إسرائيل (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

الرياضي يحتفل بتتويجه بطل لبنان وآسيا بملعبه في المنارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في اليورو تعادل سلبي لفرنسا بغياب مبابي وفرصة اخيرة لبلجيكا الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

افتتاح فيلم "ولاد رزق ٣" في الرياض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

مرشح يخوض الانتخابات البريطانية عبر الذكاء الاصطناعي... AI Steve

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

حالات الغرق تتزايد.. إليكم إرشادات الوقاية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان والـUNHCR الأسبوع المقبل لتسليم الداتا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

ملف السجناء السوريين في السجون اللبنانية على طاولة البحث قريباً في سوريا

LBCI
أخبار لبنان
13:06

اصوات داعمة لإشعال الجبهة الاسرائيلية مع لبنان..مقابل صوت لوقف الحرب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:27

"أنقذوا شيرين عبد الوهاب قبل أن نبكي كلّنا"

LBCI
خبر عاجل
07:46

معلومات للـLBCI: الوفد القبرصي بعد لقائه البيسري اكد ان قبرص ليست ضد اي جهة ولا تقبل باستخدام أراضيها من قبل اي جهة للإعتداء على اي دولة والأراض التي حصلت عليها المناورات العسكرية ذات سيادة بريطانية

LBCI
فنّ
04:37

ستيفاني عطالله بالمايوه على البحر... ممنوع التعليق! (صور)

LBCI
منوعات
07:38

"لقد وقعت في حب أختي وأشعر بالخجل الشديد"... صدفة غريبة جمعتهما وهذه قصتهما الصادمة!

LBCI
فنّ
03:37

خبر حزين... رويدا عطية تعتزل الفن: "لن أعود خلص"

LBCI
أخبار لبنان
13:03

6 جبهات ستساند لبنان في حال توسعت الحرب بين لبنان وإسرائيل

LBCI
أخبار دولية
03:16

ماكرون: اتخذت قرارا جسيما للغاية وكلفني غاليا

LBCI
آخر الأخبار
01:29

المقربون نقلا عن بري: بري أكد للموفد الأميركي ان البحث في توقف المعارك قبل انتهاء الحرب في غزة مضيعة للوقت (الانباء الكويتية)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More