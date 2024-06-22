المقاومة الاسلامية تبثّ صورا ملتقطة جوا لمواقع داخل إسرائيل (فيديو)

نشرت المقاومة الاسلامية فيديو جديدا يظهر فيه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يهدد اسرائيل بالقول إنه إذا اندلعت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد.



كما أظهر الفيديو صورا ملتقطة جوا لمواقع داخل إسرائيل من دون تحديد طبيعتها مع نشر إحداثياتها.

وافادت المعلومات بأن الاماكن التي تمكّنت المقاومة الاسلامية من الحصول على إحداثياتها هي مطار بنغوريون ، محطة كهرباء عسقلان، ومصافي الغاز والنفط جنوب عسقلان، وميناء أسدود، ومخازن النفط ومخازن الكيماويات في حيفا، وتجمع ديمونا.