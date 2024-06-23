بعمليّة خاطفة... شعبة المعلومات توقف مطلوباً خطراً

بنتيجة المتابعة الاستعلاميّة والميدانيّة التي نفّذتها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، تمكنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء بجرائم محاولة قتل، تأليف عصابة، وشراء مسروق، وذلك في بلدة وادي الجاموس - عكّار، ويُدعى: غ. ط. (من مواليد عام ١٩٦١، لبناني)، وهو من الأشخاص الخطرين ويحمل سلاحاً بصورة مستمرة.



وبتاريخ 8-6-2024، نفذت قوة من الشعبة كمينا محكما في بستانٍ يتردّد إليه المشتبه فيه في وادي الجاموس. وبعمليّة خاطفة، تمّ توقيفه فور وصوله إلى البستان، بعد انتزاع مسدّسه منه، وقبل أن تُتاح له فرصة لاستخدامه.



وقد سُلّم الموقوف والمسدّس المضبوط إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.