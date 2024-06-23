غادرت منزلها ولم تَعُد... وقوى الأمن تعمّم صورتها

دعاء محمّد عيد مفقودة...

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: دعاء محمد عيد (من مواليد عام 1992، لبنانيّة) التي غادرت منزلها الكائن في محلّة المحمّرة، بتاريخ 21-6-2024، متوجّهة إلى مخيّم نهر البارد، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر مخيّم نهر البارد في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 693861-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.