بعد إنذار أمن الدولة لهم... السوريون يخلون حصرون في الشمال

بعدما جالت المديرية العامة لأمن الدولة في الشمال على السوريين القاطنين في بلدة حصرون وأبلغتهم منذ أسبوعين بضرورة إخلاء أماكن سكنهم، قامت دورية من مكتب بشري في أمن الدولة صباح اليوم الاثنين بالتثبت من تنفيذ قرارات الإخلاء وتبين لها أنها قد نفذت بنسبة مئة بالمئة من دون أي تأخير أو أي حادث يذكر.