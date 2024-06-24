الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد إنذار أمن الدولة لهم... السوريون يخلون حصرون في الشمال

أمن وقضاء
2024-06-24 | 02:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد إنذار أمن الدولة لهم... السوريون يخلون حصرون في الشمال
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بعد إنذار أمن الدولة لهم... السوريون يخلون حصرون في الشمال

بعدما جالت المديرية العامة لأمن الدولة في الشمال على السوريين القاطنين في بلدة حصرون وأبلغتهم منذ أسبوعين بضرورة إخلاء أماكن سكنهم، قامت دورية من مكتب بشري في أمن الدولة صباح اليوم الاثنين بالتثبت من تنفيذ قرارات الإخلاء وتبين لها أنها قد نفذت بنسبة مئة بالمئة من دون أي تأخير أو أي حادث يذكر.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

إنذار

الدولة

لهم...

السوريون

يخلون

حصرون

الشمال

LBCI التالي
وفاة شاب في سير - الضنية طعنًا بسكين
توقيف مواطنَين و53 سوريًا ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-06-13

نهرا لأمن الدولة في الشمال: لتوجيه إنذار للسوريين غير الشرعين في رشعين مغادرة البلدة بعد انقضاء المهلة المعطاة لهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-12

من أقصى حيفا حتى أقصى الشمال والجولان وطبريا... صفارات الإنذار لم تتوقف

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-11

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار للتحذير من قصف صاروخي محتمل بمدينة حيفا الساحلية الشمالية

LBCI
أمن وقضاء
2024-06-10

أمن الدولة تدهم أفرانًا في الشمال

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:15

ردا على مزاعم التلغراف... جولة ميدانية للاعلاميين في مطار بيروت (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
03:55

أمن الدولة تدهم عيادة في مجمع "الحمرا بلازا" في زحلة

LBCI
أمن وقضاء
02:37

وفاة شاب في سير - الضنية طعنًا بسكين

LBCI
أمن وقضاء
13:12

توقيف مواطنَين و53 سوريًا ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-06-21

لا تريد أن تصبح أما... شابة تعتمد طريقة بديلة لاختبار شعور الأمومة! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
00:41

في زيارة هي اولى من نوعها منذ عقد من الزمن... سفيرة كندا لدى بكين تزور شينغيانغ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

مطار بيروت تحت المجهر بعد مقال التلغراف

LBCI
فنّ
2024-06-22

خبر حزين... رويدا عطية تعتزل الفن: "لن أعود خلص"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:15

ردا على مزاعم التلغراف... جولة ميدانية للاعلاميين في مطار بيروت (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:42

تلامذة التعليم المهني والتقني يجرون امتحاناتهم الرسمية بدءاً من اليوم (فيديو)

LBCI
رياضة
13:36

البرتغال تتصدر مجموعتها في كاس امم اوروبا والمانيا تسعى للبقاء في المرتبة الاولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

السودان بين الحرب والتغير المناخي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

٢٧ كلبًا مقتولاً في بحمدون والعين على القضاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

إلى كل طلاب الإمتحانات الرسمية.. هكذا ستكون مسابقاتكم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

مقر الجنرال سبيرز ودار الأيتام الحالي في بيروت.. مبنى شاهدٌ على تنوع الثقافات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

نقاشات حاسمة في شأن الحرب على الجبهة الشمالية لإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

حزب الله يلتزم الغموض ويعلن الجهوزية الى من يهمه الأمر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

إلى كل طلاب الإمتحانات الرسمية.. هكذا ستكون مسابقاتكم!

LBCI
آخر الأخبار
17:10

القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل قد تحتاج استخدام أسلحة لم تستخدمها من قبل لتتمكن من وقف إطلاق النار من لبنان

LBCI
منوعات
09:20

نصحها الأطباء بإنهاء حملها لكنّها رفضت... ما حصل مع هذه المرأة لاحقاً لا يصدّق!

LBCI
آخر الأخبار
17:06

القناة 12 الإسرائيلية: محادثات أمنية وسياسية جارية في إسرائيل لاختيار التوقيت المناسب للتحرك في الشمال

LBCI
أمن وقضاء
06:24

غادرت منزلها ولم تَعُد... وقوى الأمن تعمّم صورتها

LBCI
أخبار لبنان
09:00

تيليغراف: حزب الله يخزن صواريخ ومتفجرات في مطار بيروت

LBCI
أخبار لبنان
11:36

سفارة إسرائيل في الولايات المتحدة لبايدن: لا تخطئوا ونحن لن نسمح لحزب الله بأن يمارس القتل على الشعب الإسرائيليّ

LBCI
أخبار دولية
08:15

هذا ما بلغه عدد الحجاج المصريين الذين قُتلوا في أثناء مناسك الحج

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More