وفاة شاب في سير - الضنية طعنًا بسكين

لقي الشاب ع.ه. من بلدة سير - الضنية حتفه في وقت متأخر من ليل أمس إثر تعرضه لطعنات سكين من ر.ه. خلال إشكال وقع في محلة الجسر في البلدة سبقه تضارب.



وعمل فريق إسعافي تابع لجهاز الطوارىء والإغاثة على إسعافه ونقله إلى مركز العائلة الطبي في زغرتا لتلقي العلاج، وهو في حال صحية حرجة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.