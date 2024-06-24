ردا على مزاعم التلغراف... جولة ميدانية للاعلاميين في مطار بيروت (فيديو)

نُظّمت جولة ميدانية في مطار بيروت للاعلاميين المحليين ووكالات الانباء الاجنبية، على سور المطار ومخازنه ومركز الجمارك، بدعوة من وزير الاشغال والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه ردا على مزاعم صحيفة التلغراف البريطانية عن تخزين أسلحة ايرانية داخل المطار.



وحضر الجولة وزراء الاعلام والخارجية والسياحة وسفراء معتمدون في لبنان ومنهم لصيني والعراقي والمصري بالاضافة إلى المتحدث باسم السفارة الايرانية.

وكشف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب للـLBCI أن لا قرار بعد حول إمكانية تقديم شكوى أم لا، مشددا على أن المطار مدني وآمن وهذه إشاعات ويخلقون أسباب للحرب.