المكتب الإعلامي لحاصباني: منعا للتضليل هذا ما قاله حاصباني للتلغراف

اكد المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني في بيان انه ومنعاً لأي لغط ورداً على حملة التضليل، فإن صحيفة "التلغراف" نسبت مصادر تقريرها الذي اشار الى نقل اسلحة عبر مطار بيروت الى عاملين فيه.



واضاف البيان انه كان تعليق على الموضوع من حاصباني يوضح مخاوف اللبنانيين، ويصف الواقع العام حول مطار بيروت الذي نُشرت عنه تقارير كثيرة في الاعوام الماضية مع التأكيد أن مسؤولية اي حدث تبقى على عاتق من ينقل السلاح عبر المداخل الدولية للبنان.