اغتيال عنصر في الأمن الوطني لحركة "فتح" يوتّر الوضع بعين الحلوة

توتر الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة بعد ظهر اليوم، اثر عملية اغتيال في منطقة الرأس الأحمر أدت إلى مقتل الفلسطيني (ي.ع) وهو أحد عناصر الأمن الوطني الفلسطيني (فتح).



وتسود المخيم حال من الترقب والحذر، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".