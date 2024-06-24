إقفال محل مواد غذائية في العاقبية - الزهراني يديره سوري بطريقه غير شرعية

قامت دورية من مركز الزهراني الاقليمي في المديرية العامة للامن العام بالتنسيق مع دائرة الامن القومي شعبه الجنوب بجولة على المحال والمؤسسات التي يديرها سوريون.



وقد تم اقفال محل لبيع المواد الغذائية في محلة العاقبية - جانب فلافل خليفة يديره سوري بطريقه غير شرعيه بالشمع الاحمر، بناءً لإشارة المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي هاني البرشا.