في الشمال... أمن الدولة تخلي بلدة كفردلاقوس من النازحين السوريين

قامت دوريّات من أمن الدولة في الشمال بتنفيذ عمليّات إخلاء للنازحين السوريّين القاطنين في بلدة كفردلاقوس في قضاء زغرتا، وذلك بعد الإنذارات بالإخلاء التي كانت قد وجّهتها المديريّة إليهم وتنفيذاً لقرار الحكومة اللبنانيّة.



وسُجّلت بعض الحالات الإعتراضيّة من قبل النازحين الذين رفضوا الخروج من المنازل والخيم التي يشغلونها، إلّا أن عناصر أمن الدولة قاموا بتنفيذ القرار ضمن الإطار القانونيّ.



وتمّ ختم 70 مسكناً بالشمع الأحمر، بالإضافة إلى ختم مخيّمين بالكامل ومنع الدخول إليهما بناءً على إشارة القضاء.