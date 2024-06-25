رابط الكتروني وهمي يهدف إلى سحب أموال ومعلومات... احذروه!

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن عدداً من المواطنين يلتقى عبر تطبيق "واتساب" رسالة نصيّة من أرقام اجنبية، توهم المواطن بوجود حساب بداخله مبلغ كبير بالعملة الرقمية "USDT" التي تساوي (1 USDT= 1$)، بعد الدخول عبر الحساب وكلمة المرور المعطاة من قِبَل المُقَرصِن، ثم يُطلب منه أن يدفع مبلغًا من المال من أجل تحريره، ليتبيّن لاحقًا أن المبلغ والحساب وهميّان.



ولفتت في بيان، الى أن الرابط المذكور في الرسالة يهدف إلى سحب أموال، والمعلومات من جهاز الضحية، تمهيدًا لاستخدامها لاحقًا في أعمال احتياليّة.



وطلبت المديرية التنبّه والحذر، وعدم الدخول إلى أي رابط (Link) غير آمن، كي لا يكونوا عرضةً لعميات احتيالية.