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يروج المخدرات في بئر حسن ومحيطها... وشعبة المعلومات توقفه بالجرم المشهود

أمن وقضاء
2024-06-26 | 05:53
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يروج المخدرات في بئر حسن ومحيطها... وشعبة المعلومات توقفه بالجرم المشهود
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يروج المخدرات في بئر حسن ومحيطها... وشعبة المعلومات توقفه بالجرم المشهود

توافرت معلومات لشعبة المعلومات حول قيام شخص بترويج المخدرات في محلة بئر حسن ومحيطها. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت الشعبة الى تحديد هويته، وهو: أ. ش. (مواليد عام ۱۹۹۷، فلسطيني).

وبتاريخ 13-6-2024، وبعد رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج المخدرات في محلة السفارة الكويتية على متن دراجة آلية لون أسود تم ضبطها.

وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة المختلفة الأنواع مقسمة في أظرف وعلب و"طبات" بلاستيكية معدة للترويج.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتوزيع وترويج المخدرات في المناطق الآتية: بئر حسن، والسفارة الكويتية، ومدخل صبرا، وذلك لقاء تقاضيه مبلغ /30/ دولارًا أميركيًا عن كل يوم، كما اعترف بتعاطي المخدرات.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.

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